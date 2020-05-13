Польша не согласилась с Германией о единственном виновнике Второй мировой

Польша не согласилась с Германией, которая ранее назвала единственным виновником Второй мировой войны Третий рейх. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши, которое поступило в ответ на запрос принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В Варшаве считают, что позиция Берлина — «упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии», которое при этом не раскрывает все исторические детали. Польша считает, что Россия также несет ответственность за начало войны. В качестве аргумента приводится «мнение большинства историков», которые считают, что без заключения пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола в 1939 году война бы не началась.

Материалы по теме «Приятно объявить себя жертвой» Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России

8 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. Представители Германии отметили, что «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны. «Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста», — отмечается в статье.

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. В июне 2019 года был опубликован советский оригинал договора и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, согласно которому в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!