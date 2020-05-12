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В Литве раскритиковали Германию за позицию о виновниках Второй мировой

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Пленные немецкие солдаты в Вильнюсе
Пленные немецкие солдаты в Вильнюсе
Фото: Федор Левшин / РИА Новости

Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Политик рассказал об инициативе учредить День агрессии СССР против Европы. Он отметил, что предложение литовских консерваторов нашло отклик во многих европейских СМИ. Оно было сделано в противовес заявлению главы МИД Германии Хайко Мааса, признавшего нацистский режим Третьего рейха единственным виновником начала Второй мировой войны.

«Причины признания немцами вины понятны и заслуживают уважения — это позволило им освободиться от повторения ошибок прошлого. Однако Маас ошибается, надеясь, что путинская Россия может критически смотреть на свое прошлое», — раскритиковал позицию Мааса литовский политик.

По его мнению, у Европы и России разные представления об истории. Касчюнас заявил, что в то время как для европейских государств это урок, то для России это «инструмент, используемый в информационных войнах».

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

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