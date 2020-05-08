Латвия, Литва, Украина и Эстония обвинили Россию в манипуляциях о Второй мировой

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и Эстонии выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в использовании «культа победы» во Второй мировой войне в качестве инструмента манипуляций. Совместная статья была опубликована в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Эдгарса Ринкевичса, Линаса Линкявичюса, Дмитрия Кулебы и Урмаса Рейнсалу, российские власти отрицают неудобные им исторические факты, генерируя при этом мифы. В заявлении говорится, что советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет.

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«К сожалению, всего через несколько десятилетий после распада Советского Союза мы стали свидетелями новых попыток России замять тему [Иосифа] Сталина и его правления, игнорировать нарушения прав человека и построить режим с всемогущей персоной во главе. Сейчас мы видим новые попытки разделить Европу на секретные сферы интересов и бессовестно использовать силу, чтобы попытаться аннексировать территории суверенной нации», — заявили министры.

Они отметили, что «неискренний культ победы» порочит память о тех, кто потерял свои жизни. Главы внешнеполитических ведомств считают, что «бездушный советский режим» присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников. «Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми», — указывается в совместном заявлении.

Министры обратились с просьбой не забывать, что в 1939 году СССР вступил во Вторую мировую войну как союзник Третьего рейха. В секретных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой, и эти планы проложили путь к войне, добавили Ринкевичс, Линкявичюс, Кулеба и Рейнсалу.

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«Мы решительно осуждаем какие-либо попытки оправдать этот пакт, мотивируя заключение его в то время неизбежностью и стратегической целесообразностью», — подчеркнули они.

При этом дипломаты выразили уверенность, что «преднамеренная агрессия» против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила ряд международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. «Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — подчеркнул он.

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