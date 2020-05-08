Украинских дипломатов оскорбило размещение портрета Сталина в Севастополе

Миссию Украины при ООН оскорбило размещение портрета советского вождя Иосифа Сталина в центре Севастополя накануне Дня Победы. Об этом украинские дипломаты написали в Twitter.

«В 1944 году его режим (Сталина — прим. «Ленты.ру») совершил массовое этническую чистку — в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути. Россия никогда не теряет шансов обидеть местное население», — говорится в твите.

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9 мая в Севастополе пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, планируется проведение парадов кораблей и авиации Черноморского флота Военно-морского флота России, а также церемония возложения венков на воду в память о моряках-черноморцах. Вечером в Севастополе начнется праздничный салют.

В апреле 2014-го, сразу после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от сталинских репрессий.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, не признает российского суверенитета над полуостровом и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.

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