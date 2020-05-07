В Раде подготовили заявление об ответственности СССР за Вторую мировую войну

В Верховной Раде Украины подготовили проект обращения к другим странам, в котором говорится об ответственности СССР за начало Второй мировой войны, сообщает «Страна.ua».

«В тоталитарных режимах, из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война, была уничтожена демократия, парламентаризм, массово нарушались права и свободы человека, совершались внутренние репрессии по расовому, национальному и гендерному признаку, проводилась экспансионистская внешняя политика», — говорится в заявлении.

В документе депутаты призывают иностранные парламенты противодействовать «любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне», «особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права».

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Голосование по документу состоится 13 мая, автором выступил депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Мережко, возглавляющий комитет по иностранным делам.

Ранее 7 мая глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил против «культа Победы» и заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. «Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — сказал Дробович.

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