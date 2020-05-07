Украинские депутаты решили праздновать День Победы

Депутаты Верховной Рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» решили отпраздновать 9 мая День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, соблюдая при этом правила карантина. Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы категорически против решения правительства не выплачивать материальную помощь, не принимать постановление о проведении этого праздника. Мы будем его праздновать с соблюдением всех требований карантина», — заявил Бойко на брифинге в четверг, 7 мая.

Ранее депутат фракции Илья Кива сказал, что «в каждом городе пройдут чествования и празднования». «Мы, оппозиционные политики, берем празднование этого великого дня в свои руки», — цитирует Киву издание «НВ». По словам политика, депутаты возложат цветы к памятникам, посетят ветеранов и «раздадут социальные пакеты».

Ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович выступил против «культа Победы», заявив, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы.

Президент Владимир Зеленский отклонил приглашение на парад Победы в столицу Белоруссии Минск. «На Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — пояснили в офисе президента.

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