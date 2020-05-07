На Украине выступили против «культа Победы»

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович выступил против «культа Победы», заявив, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы. Видеоролик УИНП доступен в YouTube.

«Трагедия украинского народа во время Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда — друг против друга», — заявил Дробович.

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Глава УИНП заявил, что «нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни».

«Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем», — сказал Дробович.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы Национальная полиция Украины открыла уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кривого Рога за нарисованные им листовки с символикой СССР. Пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки и расклеивал их по городу.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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