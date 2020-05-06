Зеленский отклонил приглашение Лукашенко приехать на парад 9 Мая в Минск

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в столицу Белоруссии Минск на парад 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«На Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — заявили в офисе президента.

Таким образом, там отклонили приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить праздничные мероприятия в Минске по случаю Дня Победы. 5 мая белорусский лидер заявил, что надеется увидеть в столице республики лидеров стран «хотя бы бывшего Советского Союза».

Ранее Лукашенко заявил, что парад Победы отменить невозможно, поскольку тысячи белорусов хотят его проведения и «не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам». Он подчеркнул, что на мероприятия никого не будут загонять силой.

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