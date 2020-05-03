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Лукашенко поможет российским депутатам попасть на парад Победы в Минске

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов принять делегацию из Москвы, которая хочет попасть на парад в честь 75-летия Победы в Минске. Его слова цитирует БЕЛТА.

Белорусский лидер рассказал, что некоторые российские парламентарии и сенаторы выразили намерение побывать на мероприятии. Он обещал, что поможет им, и выразил уверенность, что ему удастся договориться с руководством России о том, чтобы организовать визит.

«Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — добавил Лукашенко. По его мнению, на 9 мая Минск могли бы посетить и представители других государств, поскольку парад не самое опасное мероприятие с точки зрения эпидемиологов и вирусологов, а белорусские граждане и без карантинных ограничений соблюдают меры безопасности.

Ранее Лукашенко также заявил, что отменить парад невозможно, потому что его ждут тысячи граждан.

20 апреля Минобороны Белоруссии аналогичным образом ответило на петицию семи тысяч граждан, которые попросили перенести мероприятие из-за коронавируса. В тот день число заболевших достигло 4779 человек, в том числе трое военнослужащих, 42 человека умерли. По данным на 3 мая, число инфицированных достигло 15828 человек, то есть цифра выросла почти втрое, умерли 97 пациентов. ВОЗ и ООН призывали Минск немедленно ввести карантин.

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