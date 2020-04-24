Украина отказалась передать прах разведчика Николая Кузнецова родственникам

Власти Львова отказались передать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает «Интерфакс-Украина».

Решение принял исполком Львовского горсовета. Вице-мэр Андрей Москаленко сказал, что горсовет направлял запросы в Министерство культуры и Службу безопасности Украины (СБУ). В министерстве назвали нежелательной и преждевременной передачу останков представителям «государства-агрессора». В СБУ заявили, что вопрос может быть учтен при возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ, предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», — сказал Москаленко, члены исполкома его поддержали. С просьбой о передаче останков в горсовет обращалась племянница Кузнецова Маргарита Брюханова.

Ранее сообщалось, что передать останки Кузнецова просили власти Свердловской области. Мэрия Львова отказала еще до заключения Министерства культуры и СБУ.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины. Ликвидировал генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, подорвал себя гранатой.

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