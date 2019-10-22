В Киеве выпустили монету «75 лет освобождения Украины» с профилем бойца УПА

Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом в пять гривен, посвященную 75-летию со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, на которой изображен профиль бойца подпольной националистической организации. О выпуске монеты сообщается на сайте регулятора.

«[Монета] посвящена чествованию героического подвига украинского народа во Второй мировой войне, освобождению Украины от нацистских оккупантов осенью 1944 года, памяти и примирению воинов, отдавших жизнь за Украину», — указывается на портале Нацбанка. На аверсе монеты размещен герб, надпись «Украина» и год чеканки монеты, стилизованные изображения военной техники.

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Как отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, в качестве «воинов-защитников» на монете изображены двое мужчин, один из которых — боец в головном уборе Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенной в России).

«Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Её там и рядом не стояло», — написал Бужанский.

Кроме того, реверс содержит надпись «1944-2019» и профиль мужчины, который держит на руках ребенка с лавровой ветвью. Также на монете изображены «красные лепестки мака памяти», ставшие символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается на Украине 9 мая с 2016 года.

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной армии, и националистов из ОУН-УПА. Теперь обе эти категории ветеранов имеют статус борцов за независимость и одинаковые льготы.

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