Украина отказалась передать России останки советского разведчика

Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова. Соответствующее решение перенесли до получения заключения от СБУ и Министерства иностранных дел Украины, сообщает Zaxid.

По словам мэра города Андрея Садового, украинская сторона рассматривает этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев. «Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД», — сказал он.

С просьбой о передаче останков Кузнецова к властям Львова обращалось руководство Свердловской области России. Прах планируется отдать родственникам советского разведчика для перезахоронения.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию Западной Украины, которая находилась под немецкой оккупацией. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Разведчик погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, Кузнецов подорвал себя гранатой.

Памятник советскому разведчику на Украине неоднократно подвергался вандализму. В марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы Кузнецова.

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