Зеленский приехал на границу с Россией почтить память жертв Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в поселок городского типа Меловое Луганской области, который находится на границе с Россией, где почтил память жертв Второй мировой войны. Об этом в четверг, 8 мая, сообщается на сайте главы государства.

В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям». Он возложил цветы у Вечного огня и установил лампадки возле памятника.

Рядом с монументом находится братская могила, а неподалеку расположен поселок Пивневка, откуда в декабре 1942 года началось освобождение территории Украины от нацистских оккупантов.

Меловое — самый восточный населенный пункт Украины. Его разделяет с российским поселком Чертково улица Дружбы Народов, посередине которой в 2018 году натянули колючую проволоку.

В 2014 году часть Луганской и Донецкой областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.

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