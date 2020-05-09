Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

В Белом доме назвали США и Великобританию победителями нацизма. Соответствующее заявление опубликовано в Instagram-аккаунте администрации США в субботу, 9 мая.

В поздравительном сообщении сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминается.

Ранее 9 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Он назвал «дезинформационную кампанию, развязанную в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом», неприемлемой.

7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

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