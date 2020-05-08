Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.

Представители Германии отметили, что «вопиющие попытки переписать историю» заставляют прояснить позицию их страны.

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста», — отмечается в статье. Там также подчеркивается, что те, кто заставляет считать другие народы преступниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам.

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Накануне министерство обороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления». В частности, в американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году. «Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией», — говорится в презентации Пентагона.

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

22 июня 1941 года гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.

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