Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили Россию в стремлении фальсифицировать историю Второй мировой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, они считают, что Россия пытается исказить действия СССР в Прибалтике и роль Москвы в подписании пакта Молотова-Риббентропа.

«Советский Союз на основании этого пакта и договора о дружбе и границе между Германией и Советским Союзом оккупировал и аннексировал Эстонию, Латвию и Литву», — говорится в заявлении. Прибалтийские лидеры подчеркнули, что для сохранения контроля над территориями республик СССР использовал «военное превосходство, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль».

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Его подписали главы внешнеполитических ведомств Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. В июне 2019 года был опубликован советский оригинал договора и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, согласно которому в зону интересов СССР входили страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии.

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