Латвия объявила себя «донором Советского Союза»

Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции страны Янис Борданс в беседе с порталом «Sputnik Латвия».

Политик отметил, во время нахождения в составе СССР прибалтийские республики вносили в общий бюджет государства от 30 до 48 процентов своих бюджетов. При этом Борданс уточнил, что ЛатССР отдавал именно 48 процентов. «Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — сказал министр.

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в странах Прибалтики это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

В 2014 году сейм Латвии установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!