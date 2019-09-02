В России ответили президенту Эстонии по поводу недавно окончившейся войны

Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, поскольку она для нее и не начиналась. Об этом агентству РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, высказывание президента Керсти Кальюлайд о окончании войны для республики в 1994 году является неуместным, поскольку Эстония не воевала за свою независимость. «Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда наверное может такие заявления делать», — сказал он.

1 сентября Кальюлайд заявила, что для Эстонии война прекратилась в 1994 году, когда «последние вагоны с техникой оккупационных войск» покинули страну. До этого, считает она, республика более полувека находилась в условиях «страданий, экономического регресса и лишения свободы».

Эстония, а также Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

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