Эстонские националисты захотели диалога с Россией

Вице-премьер, министр внутренних дел Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме готов продолжить линию президента Керсти Кальюлайд, открывшей «окно возможностей» для возобновления диалога с Россией. Об этом он рассказал в интервью Baltnews.

«У нас существуют нормальные отношения. Но я хочу получить по этому поводу как можно более широкую картину. Я не исключил бы возможности встретиться с российским министром внутренних дел и обсудил бы, как можно расширить и углубить наши двусторонние отношения», — сообщил он.

Также Хельме заявил, что не верит в возможность войны между Россией и Эстонией.

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Министр считает, что сейчас отношения между двумя странами развиваются по инерции, заданной советским периодом, однако с каждым новым поколением они будут все более нормализовываться.

Ранее посол России в Таллине был вызван в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с планами Москвы провести праздничный салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал планы Москвы провести салют «провокационным шагом». Он объяснил это тем, что Эстония воспринимает свое пребывание в составе Советского Союза как период оккупации, поэтому «отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо».

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