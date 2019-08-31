Латвия «вычеркнула» балтийские страны из истории СССР

Балтийские республики никогда не входили в СССР, а были оккупированы в рамках соглашения между Советским Союзом и Третьим рейхом, написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич на своей странице в Twitter.

Так он прокомментировал публикацию МИД России о том, что в начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Отмечалось, что бывшие балтийские республики СССР так и не стали демократическими государствами.

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Ринкевич обвинил российское внешнеполитическое ведомство во лжи. «Никогда не было такого явления, как советские балтийские республики. (...) Латвия, Эстония, Литва вернули свою независимость, теперь они современные, демократические правовые государства», — написал глава МИД Латвии.

Российское посольство в Латвии, комментируя реакцию Ринкевича, задалось вопросом, каким образом «согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством». «Нельзя выйти, предварительно не войдя», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Правительство Латвии считает, что с 1940 по 1991 год страна была оккупирована Советским Союзом. В 2014 году сейм Латвии установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики».

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