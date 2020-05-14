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США научат жителей Казахстана распознавать фейковые новости

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Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Госдепартамент США планирует выделить до 60 тысяч долларов на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана, чтобы научить их распознавать фейковые новости. Об этом говорится в описании гранта, опубликованном на сайте американского посольства в Нур-Султане.

Целью программы является обеспечение «граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века». В документе отмечается, что слушатели узнают, «как отличать настоящие новости от фейковых». Кроме того, их научат обращаться с традиционными и социальными медиа.

Право подать заявку на участие в конкурсе имеют учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт.

Претендент, который выиграет тендер на реализацию программы, должен будет принять участие в отборе преподавателей. Кроме того, в его обязанности войдут ведение базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook».

В июле 2019-го сообщалось, что Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона долларов) на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах. Деньги будут выделяться в течение трех лет из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности.

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