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IT-компании в России сами разработают нормы для борьбы с фейковыми новостями

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Компании, работающие в сфере IT в России, должны будут самостоятельно разработать нормы для борьбы с распространением фейковых новостей и недостоверной информации. К такому выводы пришли участники заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, передает ТАСС.

Как пояснил председатель комиссии Александр Журавлев, в ходе заседания его участники, которыми стали представители Госдумы, Роскомнадзора, «Яндекса», Mail.Ru Group, Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие эксперты, признали, что данная проблема действительно нуждается в регулировании. «При этом новые нормы должны исходить от самих участников рынка, то есть это может быть неким добровольным объединением, которое сможет консолидировано создавать какие-то правила», — отметил он.

По словам Журавлева, самостоятельное регулирование данного вопроса непосредственно компаниями позволит отказаться от разработки множества новых правовых актов. «Не будет дополнительной нагрузки на регулятора, на суды по этой части, а участники за счет собственного администрирования и консолидированных критериев и правил смогут бороться с такими явлениями, как фейк-ньюс», — подчеркнул он.

В свою очередь, директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан пояснила, что ИТ-компаниям, которые работают в России, предложат самостоятельно разработать регламенты работы с недостоверной информацией. При этом необходимо определить, кто будет контролировать выполнение участниками рынка этих норм. «Это может быть саморегулируемая организация или госорган, тот же Роскомнадзор, например», — предположила она.

Дупан добавила, что в дальнейшем также необходимо будет выработать законодательные акты, которые будут предполагать то или иное наказание за неисполнение организациями собственных норм. По ее мнению, подобная тенденция регулирования «соответствует международному опыту».

В России в настоящее время действует закон о фейковых новостях. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу. За исполнением закона следит Генпрокуратура.

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