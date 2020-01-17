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В России создали сайт для сбора информации о фейковых новостях

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Комиссия Общественной палаты России (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций представила два сайта для собора информации о фейковых новостях и примерах оскорбления государственных символов в интернете. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

По словам председателя комиссии ОП РФ, президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, первый сайт — «Доступа нет» — направлен на борьбу с оскорблением российских государственных символов во всемирной паутине, а второй — «Фейкам нет» — аналогичная площадка для борьбы с недостоверной информацией, способной вызвать серьезные общественные потрясения.

Жалобу о наличии нарушения законодательства могут подать обычные граждане. Для этого необходимо указать фамилию, имя, телефон и ссылку на сайт, где обнаружена фейковая информация или оскорбление государственного символа. Также рекомендуется указать, почему эта информация противоречит российскому законодательству. Обработанные материалы направляются в Генеральную прокуратуру России для принятия мер.

Малькевич добавил, что эти сайты помогут разгрузить сотрудников правоохранительных органов «от хлама», поскольку некоторые пользователи жалуются на информацию, которая по факту не нарушает законы.

В России в настоящее время действует закон о фейковых новостях. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу. За исполнением закона следит Генпрокуратура.

В октябре 2019 года сообщалось, что большинство российских сайтов согласились удалить информацию об оскорблении государственных символов России. С начала действия закона в Роскомнадзор от Генпрокуратуры поступило 45 жалоб с требованием заблокировать 85 интернет-страниц. Большинство из них касалось оскорбления флага и герба (70 процентов от общего числа).

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