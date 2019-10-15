В России впервые оштрафовали за фейковые новости

В России впервые назначен штраф по административной статье о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Суд в Москве оштрафовал издательский дом «Момент истины» на 200 тысяч рублей. Издательство и главного редактора Евгения Гнеушева судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района признал виновными в злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15. КоАП России).

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Гнеушеву также назначен дополнительный штраф в 60 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

В России в настоящее время действует закон о публикации фейковых новостей. Это одно из последних нововведений в КоАП. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу.

Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной информации, грозит блокировка. За исполнением закона следит Генпрокуратура. За первое нарушение штраф для физических лиц составит 30-100 тысяч рублей. Максимальное взыскание за распространение фейков достигает 400 тысяч рублей для физических лиц и 1,5 миллиона — для юрлиц.

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