Названа опасность фейковых новостей

В Общественной палате России обсудили проблему фейковых новостей и их влияние на выборы, прошедшие в единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 12 сентября.

Фейки становятся средствами пропаганды и манипуляции, которые помогают накалять обстановку в обществе, считает специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игорь Ашманов.

Он привел в пример видеоролик под названием «Жесткий вброс голосов на выборах в Москве». По его словам, эпизод со вбросом бюллетеней в урну для голосования был постановочным, но его почти никто не смотрел до конца, зато под постом появились тысячи негативных отзывов в адрес власти.

Для борьбы с недостоверной информацией о выборах следует создать институт профессиональных наблюдателей. С такой инициативой выступил

первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов. По его словам, сегодня люди уже не верят в честность наблюдателей, они ждут обмена.

По его словам, можно повысить уровень доверия к выборам, обучив людей, для которых это станет второй профессией. По его словам, нужно организовать специальные курсы, которые бы длились не менее 72 часов.

В России в марте был принят закон о фейковых новостях. Нарушившим требования ресурсам грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.

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