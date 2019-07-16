Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 июля.

По его словам, в Кремле не располагают детальной информацией, но не исключают описанного в прессе сценария.

13 июля РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что спецслужбы США и Великобритании готовят фейковую информацию о ближайшем окружении российского лидера и руководства Минобороны. По словам собеседника агентства, цель кампании — дискредитация определенных лиц для обоснования новых антироссийских санкций.

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