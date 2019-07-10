История о бросившейся под кортеж Путина девочке оказалась фейком

Сообщения о девочке, якобы бросившейся под колеса кортежа президента России Владимира Путина в Екатеринбурге, оказались ложными. Об этом пишет 66.ru, а также РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

О происшествии изначально сообщил корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников в статье о визите Путина в Екатеринбург. По словам Колесникова, как только девочка наткнулась на кортеж, он остановился, и из машины вышел президент, который затем сам оказал помощь пострадавшей.

«Пострадавшая, впрочем, не успела ни поблагодарить президента, ни спросить о том, из-за чего бежала к нему: господина Путина окружила толпа екатеринбуржцев, которые добрались до своего президента, слава богу, безо всяких потерь и жертв», — заключил рассказ о случившемся корреспондент.

Журналисты 66.ru обратили внимание на то, что описанного Колесниковым инцидента нет ни на одной из видеозаписей, сделанных очевидцами. В доказательство они привели три ролика, запечатлевших момент того, как Путин выходит из машины, общается с горожанами и затем уходит.

Позднее пресс-секретарь президента опроверг информацию о бросившейся под кортеж девушке.

Во время своего визита в Екатеринбург президент поообщался со студентами Уральского федерального университета. Одной из присутствовавших на встрече девушек стало плохо. Помощь девушке в том числе оказала вице-премьер, бывший министр здравоохранения России Татьяна Голикова.

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