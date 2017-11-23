В России поверили в ошалевших от календарей с Путиным британцев

Новость о британцах, мигом раскупивших календари с президентом России Владимиром Путиным, оказалась фейком. Автор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев заметил, что в первоисточнике новости, растиражированной российскими СМИ, не идет речи об ажиотаже вокруг календарей, тем более о том, что очередь за ними занимают с ночи.

Первоисточником был британский таблоид The Daily Mirror. Ковалев вчитался в материал, и оказалось, что календари продавались не в Великобритании, а на eBay, причем продавец находился в Воронеже. «Но ведь так хочется, чтоб нас проклятый Запад по головке погладил, правда? Тьфу, позорище. То путинбургер этот выдумают, то это», — заключает Ковалев.

В октябре российские СМИ сообщили, что в честь 65-летия Путина ресторан Lucy’s Cantina Royale в Нью-Йорке приготовил специальный острый бургер под названием «путинбургер» весом 1952 грамма, что соответствует году, в котором родился президент России. После противоречивых данных о достоверности акции представитель ресторана Шон Райан заявил, что заведение «никогда не отмечало день рождения Владимира Путина ни в какой форме и никогда не предлагало путинбургер».