Сюжет о «путинбургере» в нью-йоркском ресторане назвали фейком

Содержание сообщения российских СМИ о том, что в одном из ресторанов Нью-Йорка подают блюдо под названием «путинбургер», не соответствует действительности, пишет газета The Guardian.

В сюжете шла речь о том, что в честь 65-летия президента России Владимира Путина, которое отмечалось 7 октября, ресторан Lucy’s Cantina Royale приготовил специальный острый бургер. При этом вес продукта, как сообщалось, составляет 1952 грамма, что соответствует году, в котором родился российский лидер.

Первый канал, выпуская сюжет в эфир, прокомментировал, что это — яркий пример того, как Путина уважают во всем мире. «Не только иностранные лидеры поздравляют Путина с днем рождения, но и простые граждане», — сказал ведущий. ТАСС, ссылаясь на менеджера по имени Тед Брайант, сообщило, что Путин был единственным мировым лидером, чей день рождения в ресторане удостоился специального гамбургера.

Российский журналист Алексей Ковалев связался с рестораном, и первоначально официантка заведения сказала, что сюжет не имеет к ним никакого отношения. После этого один из пользователей Twitter опубликовал запись телефонного разговора с рестораном, в котором официантка подтвердила факт продажи «путинбургера». Когда Ковалев позвонил еще раз, та же женщина сказала, что гамбургер продавался утром, а человек, который заявил, что история не соответствует действительности, является стажером.

Представитель ресторана Шон Райан заявил, что заведение «никогда не отмечало день рождения Владимира Путина ни в какой форме и никогда не предлагало путинбургер». «Lucy’s полностью отрицает заявления, сделанные в видео, которые являются ложными», — подчеркнул он. Райан уточнил, что женщина, комментировавшая сюжет, действительно работает в ресторане, и она тогда солгала, заявив, что снимается учебный проект. К делу привлечены юристы.