Россия
 

Путину посвятили портрет, брелок и торт

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Россияне через социальные сети поздравляют президента Владимира Путина с днем рождения. Так, юзеры выкладывают в своих аккаунтах свои работы, посвященные главе государства, и направляют ему поздравления.

Пользователь julia_legenchenko выложила в Instagram портрет, на котором президент изображен в хоккейной форме и шлеме, а житель Волгограда Анатолий Савинков напечатал на 3D-принтере брелок с хештегом #Путинкрут, пишет v102.ru.

Помимо этого, Путину посвятили торт.

В различных городах мира появились граффити в честь дня рождения российского президента. Рисунки замечены в Париже, Барселоне, Берлине и Дамаске.

В преддверии 65-летия Путина на YouTube появился музыкальный ролик, который к настоящему моменту собрал более миллиона просмотров и таким образом вышел в тренды видеохостинга.

Кроме того, российского лидера поздравили главы государств и правительств, политики и чиновники.

Президент провел свой день рождения в рабочем режиме. В частности, он принял участие в совещании с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

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