Появились подробности о возрождаемой Днепровской флотилии

ТАСС: катера «Шмель» и «Кальмар» станут основой Днепровской флотилии

Катера «Шмель» и «Кальмар» станут основой Днепровской флотилии, которая возрождается в составе ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

«Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр „Шмель“ и быстроходные десантные катера 1206 шифр „Кальмар“ из состава Каспийской флотилии», — сказал собеседник агентства.

Катера этих проектов предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели в случае посадки на нее.

Ранее сообщалось, что флотилия получит на вооружение 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) А-222 «Берег»

О возрождении Днепровской флотилии речных катеров в марте объявил министр обороны Сергей Шойгу.