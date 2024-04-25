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04:13, 26 апреля 2024Россия

Появились подробности о возрождаемой Днепровской флотилии

ТАСС: катера «Шмель» и «Кальмар» станут основой Днепровской флотилии

Катера «Шмель» и «Кальмар» станут основой Днепровской флотилии, которая возрождается в составе ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

«Планируется, что Днепровская флотилия для начала получит бронекатера проекта 1204 шифр „Шмель“ и быстроходные десантные катера 1206 шифр „Кальмар“ из состава Каспийской флотилии», — сказал собеседник агентства.

Катера этих проектов предназначены для действий на мелководье с возможностью самостоятельного схода с мели в случае посадки на нее.

Ранее сообщалось, что флотилия получит на вооружение 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) А-222 «Берег»

О возрождении Днепровской флотилии речных катеров в марте объявил министр обороны Сергей Шойгу.

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      Марина Совина
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