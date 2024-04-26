ВСУ покинули позиции на одном из важных укрепрайонов в ДНР

Кимаковский: ВСУ оставили один из наиболее важных укрепрайонов в Красногоровке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что подразделения ВСУ оставили позиции под натиском Воздушно-космических сил и тяжелой артиллерии РФ. По словам Кимаковского, на данный населенный пункт давление оказывается сразу с нескольких направлений.

Ранее стало известно, что за последние несколько недель на восточном фронте свои позиции оставили две бригады ВСУ.

В феврале ВСУ оставили несколько укрепленных районов под Донецком.