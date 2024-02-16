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07:51, 16 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ покинули несколько укрепленных районов под Донецком

В ДНР заявили, что ВСУ оставили несколько укрепленных районов под Донецком

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули несколько укрепленных районов под Донецком, сообщает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины оставили сразу несколько укрепрайонов под Донецком», — заявил он.

По его словам, большинство из них являлось стратегически важными участками.

Ранее отставной офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что при нехватки средств на оборону Украина может потерять еще больше территорий. Лапин напомнил, что Киев не выделил средства на «зубы дракона» для строительства оборонной линии в Запорожье. Он добавил, что до этого украинские власти нашли финансирование на голосование в «Дии» — сервисе госуслуг, на «Евровидение».

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      Марина Совина
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