Стало известно об оставивших свои позиции двух бригадах ВСУ

Forbes: за несколько недель свои позиции оставили две бригады ВСУ

За последние несколько недель на восточном фронте свои позиции оставили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

Как заявил командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник, во время ротации 115-я бригада украинских войск должна была занять место его подразделения, однако «что-то пошло не так», и часть бойцов просто сбежала. По информации издания, до этого подобная ситуация сложилась в воевавшей в районе Часова Яра 67-й механизированной бригаде ВСУ, внутри командного состава которой начались внутренние раздоры.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что в селе Новобахмутовка под Авдеевкой украинские военные отказались заходить на позиции, сорвав таким образом ротацию собственных войск и поставив под угрозу «внушительный отрезок фронта».