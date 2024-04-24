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10:38, 24 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об оставивших свои позиции двух бригадах ВСУ

Forbes: за несколько недель свои позиции оставили две бригады ВСУ

Фото: RFE / R L / Serhii Nuzhnenko / Reuters

За последние несколько недель на восточном фронте свои позиции оставили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

Как заявил командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник, во время ротации 115-я бригада украинских войск должна была занять место его подразделения, однако «что-то пошло не так», и часть бойцов просто сбежала. По информации издания, до этого подобная ситуация сложилась в воевавшей в районе Часова Яра 67-й механизированной бригаде ВСУ, внутри командного состава которой начались внутренние раздоры.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщал, что в селе Новобахмутовка под Авдеевкой украинские военные отказались заходить на позиции, сорвав таким образом ротацию собственных войск и поставив под угрозу «внушительный отрезок фронта».

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      Алевтина Запольская
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