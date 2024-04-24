Кимаковский: бойцы ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались заходить на позиции в селе Новобахмутовка под Авдеевкой, сорвав ротацию собственных войск. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, бойцы ВСУ отказались заходить на позиции, с которых их сослуживцев вывели на ротацию, поставив таким образом под угрозу «внушительный отрезок фронта» и оставив без прикрытия существенную часть позиций украинской армии в этом районе.

Ранее в Минобороны России сообщали, что военнослужащие группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп и нескольких механизированных бригад ВСУ, улучшив также положение российских сил в Новобахмутовке, Первомайском, Ленинском и Новокалиново в ДНР.