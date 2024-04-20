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13:51, 20 апреля 2024Бывший СССР

Бойцы группировки войск «Центр» отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ

Бойцы группы войск «Центр» отразили нападение штурмовых групп ВСУ под Донецком

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Центр» отразили восемь атак штурмовых групп и нескольких механизированных бригад ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным министерства, подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь контратак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ, а также своими активными действиями улучшили положение войск РФ в населенных пунктах Новобахмутовка, Первомайское, Ленинское, Новокалиново ДНР.

В это время войска Украины потеряли более 350 военнослужащих, а также 5 автомобилей и 2 БМП. Также российские военные вывели из строя вражескую технику: самоходную пушку Dana (произведенную в Чехии), 152-миллиметровое орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

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