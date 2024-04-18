Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили 33 реактивных снаряда Vampire

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего за сутки сбито 33 реактивных снаряда Vampire, а также две тактические ракеты «Точка-У» и 251 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в рамках брифа Конашенков сообщил, что российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Помимо этого поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады с топливом, а также живая сила и техника Украины в 126-ти районах.