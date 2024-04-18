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14:15, 18 апреля 2024Россия

Российские войска сбили десятки снарядов чешской реактивной системы Vampire

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили 33 реактивных снаряда Vampire

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего за сутки сбито 33 реактивных снаряда Vampire, а также две тактические ракеты «Точка-У» и 251 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в рамках брифа Конашенков сообщил, что российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической авиации и ракетных войск уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Помимо этого поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады с топливом, а также живая сила и техника Украины в 126-ти районах.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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