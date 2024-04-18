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14:13, 18 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления командования ВСУ «Север»

МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пункт управления оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что пункт управления армией Украины был уничтожен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками Вооруженных сил (ВС) России. Они же ударили по двум пусковым установкам с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в зоне СВО за минувшие сутки удалось поразить склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады с топливом. Российские военные, помимо этого, ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в 126-ти районах боевых действий.

В марте Минобороны сообщало, что российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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