Кадыров поведал о сыновьей почтительности к Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров через Telegram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

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«Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал политик.

В адрес российского лидера поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля. Так, его по телефону поздравили президенты 10 стран, в том числе Финляндии, Сербии, Казахстана, Белоруссии и Армении, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

7 октября Путин отмечает 65-летие. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства проведет этот день в рабочем режиме.