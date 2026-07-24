Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:34, 24 июля 2026 (обновлено: 16:40, 24 июля 2026)Силовые структуры

Долги мужа подвели россиянку под реальный срок

В Краснодаре суд приговорил кассира за похищение 34 млн рублей предприятия
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу, работавшую кассиром в торговом предприятии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Она признана виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере. С нее взыскали 34,6 миллиона рублей. На суде она объяснила, что потратила деньги на погашение долгов своего супруга, который занимался строительным бизнесом.

По версии следствия, женщина дважды похитила из кассы предприятия в общей сложности 34,6 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге осудили экс-полицейского за слив бензина и пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Стала известна настоящая причина госпитализации МакSим
    Машинист метро Москвы стал новым крашем соцсетей
    Одно место в Москве решили заполонить зайцами
    Глава Еврокомиссии раскрыла первоочередную задачу ЕС
    Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции
    В Госдуме ответили на ракетный удар ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    В России указали на важный знак в расследовании о подрыве «Северных потоков»
    Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС
    Набиуллина высказалась о тайных смыслах в ее одежде и брошах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok