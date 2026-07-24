Долги мужа подвели россиянку под реальный срок

В Краснодаре суд приговорил кассира за похищение 34 млн рублей предприятия

В Краснодаре суд приговорил к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу, работавшую кассиром в торговом предприятии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Она признана виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере. С нее взыскали 34,6 миллиона рублей. На суде она объяснила, что потратила деньги на погашение долгов своего супруга, который занимался строительным бизнесом.

По версии следствия, женщина дважды похитила из кассы предприятия в общей сложности 34,6 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге осудили экс-полицейского за слив бензина и пожар.

