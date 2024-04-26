Полковник Райснер: нехватка военных грозит ВСУ обвалом фронта с эффектом домино

Дефицит войск на фоне наступления России может обернуться для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвалом фронта и эффектом домино, предупредил полковник австрийской армии Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.

«В последние дни мы видели, что украинцы на фронте все больше уступают, в частности на западе от Авдеевки», — отметил он. Эксперт указал, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за две недели российским войскам удалось продвинуться на десять километров и практически прорвать вторую линию обороны ВСУ в некоторых местах.

Крайне важен населенный пункт Очеретино, который находится на возвышенности, считает Райснер. Установив над ним контроль, Вооруженные силы РФ смогут контролировать окружающие территории и получат преимущество над противником. По мнению полковника, командование ВСУ находится перед сложным выбором: бросать ли силы для сдерживания России на данном участке или нет, и откуда их брать.

«Украинскому командованию постоянно требуются новые ресурсы. Дилемма состоит в том, что в какой-то момент ресурсы закончатся, и сейчас вопрос в том, где именно прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино», — заключил он.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина может потерпеть поражение в связи с тем, что Россия нарастила производство оружия. Москве удалось восполнить запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидалось, отметила она.

