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23:40, 25 апреля 2024Мир

Глава Минобороны Нидерландов допустила поражение Украины

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: перспектива поражения Украины реальна
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина может потерпеть поражение в связи с тем, что Россия нарастила производство оружия. Об этом предупредила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в разговоре с NRC.

По ее словам, Москве удалось восполнить запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидалось. «Это оказало давление на ситуацию: существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — заявила глава оборонного ведомства.

Она признала, что украинская армия сейчас находится в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов.

Ранее Оллонгрен сообщила о намерении Нидерландов выделить Украине 200 миллионов евро на закупку снарядов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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