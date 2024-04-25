Глава Минобороны Нидерландов допустила поражение Украины

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: перспектива поражения Украины реальна

Украина может потерпеть поражение в связи с тем, что Россия нарастила производство оружия. Об этом предупредила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в разговоре с NRC.

По ее словам, Москве удалось восполнить запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидалось. «Это оказало давление на ситуацию: существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию», — заявила глава оборонного ведомства.

Она признала, что украинская армия сейчас находится в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов.

Ранее Оллонгрен сообщила о намерении Нидерландов выделить Украине 200 миллионов евро на закупку снарядов и систем противовоздушной обороны (ПВО).