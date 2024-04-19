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19:22, 19 апреля 2024Мир

Нидерланды выделят Украине дополнительные средства на снаряды и ПВО

Нидерланды выделят Украине 200 миллионов евро на закупку снарядов и систем ПВО

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Нидерланды выделят 200 миллионов евро на закупку снарядов и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила голландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

«Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную поддержку на сумму более 200 миллионов [евро] на противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы», — написала она, добавив, что соответствующее решение она озвучила на встрече со своими коллегами из стран НАТО, генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нам нельзя терять время», — подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США допустила до голосования законопроекты о помощи Украине и конфискации активов России.

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      Глеб Бажуткин
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