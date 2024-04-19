Конгресс США допустил до голосования законы о помощи Украине

Законопроекты о помощи Украине и Израилю допустили до голосования в Конгрессе

Палата представителей Конгресса США допустила до голосования законопроекты о помощи Украине и конфискации активов России. Об этом сообщает NBC.

«Мир наблюдает за тем, что делает Конгресс. Принятие этих законов станет мощным сигналом о силе американского лидерства в решающий момент», — передает телеканал заявление Бюджетного управления Белого дома.

Белый дом также призывал обе палаты американского Конгресса как можно скорее отправить эти законопроекты на подписание президенту США Джо Байдену, отмечает NBC.

«Мы собираемся поступить правильно и позволить вещам идти своим чередом», — сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал предоставить Украине помощь, пока не стало «слишком поздно».

17 апреля Палата представителей США представила три раздельных проекта помощи Украине, Израилю и странам Азии. Голосование по законопроектам пройдет 20 апреля. В пакет военной помощи Киеву парламентарии предложили включить 61 миллиард долларов и сверх того дополнительные поставки ракет ATACMS.