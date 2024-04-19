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15:01, 19 апреля 2024Мир

Блинкен предупредил о последствиях задержки помощи Украине

Блинкен призвал предоставить Украине помощь от США, пока не стало слишком поздно

Фото: Remo Casilli / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал предоставить Украине помощь, пока не стало «слишком поздно». Об этом сообщает ТАСС.

В случае, если Вашингтон продолжит откладывать предоставление пакета помощи Киеву, «существует настоящий риск того, что мы дойдем до того момента, когда будет слишком поздно», подчеркнул американский политик.

17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три раздельных проекта помощи Украине, Израилю и странам Азии. Голосование по законопроектам пройдет 20 апреля.

В пакет помощи Украине конгрессмены предложили включить 61 миллиард долларов, а также поставки ракет ATACMS.

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      Лина Пивоварова
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