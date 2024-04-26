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04:00, 26 апреля 2024Ценности

Жена Канье Уэста сходила на ужин в трусах

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори сходила в трусах на ужин в ресторан

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Дизайнер сходила на ужин с мужем в один из ресторанов в Западном Голливуде, где и попала в объектив папарацци. Знаменитость сфотографировали в белом топе и трусах с цветочным принтом и завышенной линией талии. При этом на размещенных кадрах видно, что она также отказалась от бюстгальтера. В то же время волосы инфлюэнсер собрала в пучок.

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Уэст же вышел в свет в костюме белого цвета, который состоял из широких брюк и оверсайз-толстовки с карманами.

Ранее стало известно, что Канье Уэст ударил мужчину, который запустил руку под платье Бьянки Цензори. Журналисты сообщили, что пострадавший написал на рэпера заявление в полицию.

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      Карина Черных
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