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04:15, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень случайно поймал девушку на измене во время онлайн-трансляции

Стример Gara узнал во время онлайн-трансляции, что девушка ему изменяет

Кадр: @gara

Стример под ником Gara на платформе Twitch поймал свою девушку, стримершу Indiya на измене во время онлайн-трансляции. О том, что парень случайно узнал о неверности возлюбленной и расстался с ней, сообщает Dexerto.

Молодой человек вел трансляцию своего свидания с девушкой. Пара пришла в ресторан, однако Gara не понравились блюда в меню, и Indiya дала ему свой телефон, чтобы он выбрал, в какое еще заведение они могли бы сходить.

Стример некоторое время использовал телефон девушки, но потом она выхватила гаджет. «Что ты делаешь? Что с тобой не так?» — возмущалась она, в то время как Gara смотрел в камеру с открытым от удивления ртом. Вскоре Indiya прервала трансляцию.

Позднее молодой человек рассказал на трансляции другого стримера, что нашел в телефоне девушки доказательства ее неверности. В частности, по его словам, Indiya в переписке сообщила другому парню, что сильно скучает по нему.

Ранее сообщалось, что незнакомец оплевал лицо стримеру Джорджу Брауну во время онлайн-трансляции, которую тот вел в Токио. Браун обратился в полицию, после чего обидчик извинился перед ним.

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      Олег Давыдов
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