Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:02, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

Незнакомец пять раз плюнул в лицо стримеру CashMeow во время трансляции

Стример Джордж Браун, известный под ником CashMeow, обратился в полицию, после того как во время онлайн-трансляции незнакомец оплевал ему лицо. Об этом пишет Dexerto.

Браун вел трансляцию во время прогулки по Токио. Он завязал беседу с туристом из Новой Зеландии, однако в какой-то момент тот начал вести себя агрессивно и плюнул стримеру в лицо. CashMeow пригрозил обидчику, что пожалуется в полицию, однако молодой человек снова в него плюнул.

После этого стример обратился с жалобой на туриста в находившийся рядом полицейский участок. Вместе с полицейским они нашли туриста, и тот извинился перед CashMeow. «Парень был пьян, постоянно называл меня секс-преступником, плюнул в меня пять раз», — позднее рассказал стример в соцсетях. Он не стал подавать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция пришла домой к известному британскому пранкеру Mizzy из-за одного фото с его сыном. На снимке парень держал ребенка за ногу вниз головой.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Друг Пугачевой рассказал о влиянии концерта в Чернобыле на здоровье артистки

      В России разработают «убийц мостов»

      Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

      Грозивший взорвать пустой самолет россиянин пошел под суд

      Названа самая слабая из валют развитых стран

      В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

      Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

      В России создали уникальный препарат для защиты растений от вредителей

      Литва опровергла обвинения Белоруссии во враждебных действиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше