Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

Незнакомец пять раз плюнул в лицо стримеру CashMeow во время трансляции

Стример Джордж Браун, известный под ником CashMeow, обратился в полицию, после того как во время онлайн-трансляции незнакомец оплевал ему лицо. Об этом пишет Dexerto.

Браун вел трансляцию во время прогулки по Токио. Он завязал беседу с туристом из Новой Зеландии, однако в какой-то момент тот начал вести себя агрессивно и плюнул стримеру в лицо. CashMeow пригрозил обидчику, что пожалуется в полицию, однако молодой человек снова в него плюнул.

После этого стример обратился с жалобой на туриста в находившийся рядом полицейский участок. Вместе с полицейским они нашли туриста, и тот извинился перед CashMeow. «Парень был пьян, постоянно называл меня секс-преступником, плюнул в меня пять раз», — позднее рассказал стример в соцсетях. Он не стал подавать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция пришла домой к известному британскому пранкеру Mizzy из-за одного фото с его сыном. На снимке парень держал ребенка за ногу вниз головой.