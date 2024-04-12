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09:41, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Полиция пришла домой к популярному блогеру из-за одного фото с ребенком

Полиция опросила британского блогера Mizzy из-за фото с ребенком вниз головой

Фото: @madmanmizzy

Полиция пришла домой к скандальному британскому блогеру Бакари Бронзе О'Гарро, известному как Mizzy, из-за одного фото в его аккаунте в соцсети X. Об этом пишет Daily Star.

19-летний пранкер выложил снимок, на котором он держит своего маленького сына за ногу, ребенок при этом висит вниз головой. «Не вызывайте службу опеки, мой малыш любит меня», — написал О'Гарро.

Спустя некоторое время к популярному блогеру домой пришла полиция и опросила его относительно фото. Правоохранители объяснили молодому человеку, что им пришлось нанести ему визит, поскольку снимок вызвал общественный резонанс. «Я попросту рассмеялся, потому что моего ребенка любят, за ним хорошо ухаживают», — заявил Mizzy. По его словам, полицейские убедились, что с его сыном все в порядке, и ушли.

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Полиция, комментируя инцидент журналистам, сообщила, что офицеры пришли по одному из адресов в Лондоне после того, как в интернете распространилось «вызывающее беспокойство фото с ребенком».

Ранее сообщалось, что полиция арестовала в Израиле известного американского стримера Рамзи Исмаила. Молодой человек привлек внимание правоохранителей тем, что выкрикивал оскорбительные высказывания в адрес женщины-полицейского.

Пранкер Mizzy прославился в 2023 году после того, как соцсети и СМИ облетело видео, в котором он с друзьями без спроса заходит в чужой дом. Резонанс вызвали и другие неоднозначные розыгрыши молодого человека, в которых он доставлял беспокойство окружающим. Блогера неоднократно привлекали к ответственности за правонарушения, связанные с его роликами. Так, в конце 2023 года суд приговорил его к 18 неделям в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей и запретил публиковать в соцсетях видео в течение двух лет.

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      Маргарита Щигарева
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