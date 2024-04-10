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18:53, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Известного стримера арестовали за оскорбление полицейского

Стримера из США Johnny Somali арестовали в Израиле за оскорбление полицейского

Кадр: Johnny Somali / YouTube

Американского стримера Рамзи Исмаила, известного под ником Johnny Somali, арестовали в Израиле за оскорбление полицейского. Об этом пишет Dexerto.

Молодой человек вел трансляцию в ходе протестов в Тель-Авиве. В какой-то момент он заметил женщину-полицейского и принялся выкрикивать в ее адрес различные высказывания. «А ты плохая сучка, да? Клянусь богом, я отведу тебя на свидание. Я изменю твою жизнь, детка», — заявлял он.

Один из полицейских подошел к парню и взял его за руку, после чего тот закричал, что он из США. В итоге стримера задержали.

По данным Times of Israel, Исмаила арестовали по подозрению во вмешательстве в работу полицейского при исполнении им должностных обязанностей, оскорблении должностного лица, участии в массовых беспорядках и нарушении неприкосновенности частной жизни. В полиции отметили, что в настоящее время стример ожидает слушания по делу, после этого его депортируют из Израиля.

Уточняется, что ранее Исмаила неоднократно арестовывали в других странах за нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в США арестовали за нападение на полицейского популярную тиктокершу Габриэль Эган, на которую в соцсети подписано более четырех миллионов пользователей. Девушка проявила агрессию в отношении правоохранителей, когда те попытались арестовать ее за хулиганство.

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      Маргарита Щигарева
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